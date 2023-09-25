شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وأعمال خطف بالجملة في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا- رويترز

قال سكان وزعيم محلي في نيجيريا: إن مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص، الأحد، وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

وقال مصدر في الشرطة وسائق مركبة كان شاهداً على هجوم في مكان آخر شمال شرقي نيجيريا إن متشددين نصبوا كميناً لقافلة مركبات تحت حراسة عسكرية، ما أدى إلى مقتل جنديين وأربعة مدنيين. وأضاف الشاهد أن المهاجمين أضرموا النيران في خمس مركبات واستولوا على شاحنة.

ولم يوضح الرئيس بولا تينوبو بعد كيف سيتعامل مع تفشي انعدام الأمن.

وقال سكان: إن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية عند مدخل منطقة ماجامي الريفية في زامفارا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قبل أن تصدهم القوات. وتشهد زامفارا العدد الأكبر من عمليات الخطف للحصول على فدى في نيجيريا والتي تنفذها عصابات مسلحة تعرف محلياً بقطاع الطرق.

وقال زعيم محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: إن المسلحين انقسموا إلى ثلاث مجموعات هاجمت إحداها القاعدة العسكرية، في حين هاجمت الأخريان منطقتي ماجامي وكاباسا القريبة منها. وأضاف أن المسلحين خطفوا 60 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال شويبو هارونا، وهو من سكان ماجامي، عبر الهاتف: «كان قطاع الطرق يستقلون عدداً كبيراً من الدراجات النارية ومسلحين بالبنادق وغيرها من الأسلحة، وراحوا يطلقون النار بشكل متقطع».

وأضاف هارونا أنه حضر دفن أربعة أشخاص قتلوا خلال هذا الهجوم. وقال أحد سكان منطقة كاباسا، ويدعى عيسى، إن المسلحين قتلوا أربعة أيضاً وخطفوا العشرات.