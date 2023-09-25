شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: انتخابات الرئاسة خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها لتستطيع أن تدير الانتخابات الرئاسية بما يليق بتاريخ و مكانة جمهورية مصر العربية محليا ودوليا، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاه الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها الخبرة في إدارة العملية الانتخابية خصوصا في الأمور اللوجيستية التى توفر سهولة و تيسير التصويت للمواطنين، بأعلى ضمانات النزاهة و الشفافية و الأمان، و كانت البداية المبشرة بالمؤتمر الصحفي للهيئة وتفعيل وسائل التواصل الإجتماعي للهيئه وفتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية، لافتا إلى أنها دليل على ثقة الهيئة في قدراتها و إمكانياتها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "نحن نثق كل الثقة بأن الانتخابات الرئاسية ستكون خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة و بأيدي مصرية مخلصة"، مضيفا أن ذلك الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، يؤكد أن المشاركة مهمة وضرورية، مؤكدا أن المصريين سيكونوا البطل الحقيقي لهذه الانتخابات و كلمة السر في نجاحها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد عن عقد مؤتمر صحفيً عالمي، الاثنين، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.