شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترضخ للضغوط وتسحب سفيرها وقواتها من النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت لشهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة: إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، وسنضع حداً لتعاوننا العسكري مع النيجر»، موضحاً أن الجنود الفرنسيين ال 1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام. وفي وقت سابق أمس، منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت، أن المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية). وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً أمام كل الرحلات العسكرية العملاتية والرحلات الخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر. (وكالات)