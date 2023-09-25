شكرا لقرائتكم خبر عن في أعقاب الانقلاب.. ماكرون يقرر سحب القوات الفرنسية من النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب القوات المسلحة الفرنسية من النيجر، وإنهاء التعاون بين البلدين، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك.

وقال ماكرون لشبكتى تلفزيون "تي اف 1" و"فرانس 2" مساء الأحد، إنه سيسحب القوات المسلحة الفرنسية بعد الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا.

وذكر أن التعاون العسكري الفرنسي مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سينتهي، وسيعود الجنود الفرنسيون المتمركزون هناك بنهاية العام الحالي.

الإطاحة بالرئيس بازوم

وقبل نحو شهر، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري، ثم عين قائد وحدة النخبة الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكمًا جديدًا، وعلق النظام الدستوري، كما أوقف المجلس العسكري أيضًا التعاون العسكري مع فرنسا.

وكانت النيجر شريًكا مهمًا لفرنسا في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، وذلك بعدما طالب الحكام العسكريون في مالي وبوركينا فاسو بانسحاب القوات الفرنسية.

ولدى فرنسا نحو 2500 جندي متمركزين في النيجر وتشاد المجاورة.