اليوم.. عرض "بيروت برهان" في نادي السينما بنقابة الصحفيين



محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم نادى السينما باللجنة الثقافية والفنية فى نقابة الصحفيين عرضًا خاصًا للفيلم اللبنانى "بيروت برهان" للمخرجة الكويتية فرح الهاشم، وذلك اليوم الإثنين ٢٥ سبتمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى مبنى النقابة.

ويعقب العرض ندوة نقاشية بحضور مخرجة الفيلم يديرها الناقد السينمائى الدكتور ياقوت الديب.

فيلم "بيروت برهان" عبارة عن كبسولة زمنية بين فلسطين الخمسينيات - وبيروت الثمانينيات حتى باريس الألفية، وهو فيلم وثائقى / روائى مدته ٩٠ دقيقة يأخذك فى رحلة لاكتشاف الهوية فى مرحلة زمنية لم تعد موجودة.

يتحدث الفيلم عن المخرج السينمائى اللبنانى الراحل برهان علوية، ويحاور أصدقاءه، وشخصيات ظهرت فى أفلامه إلى جانب عدد من النقاد والإعلاميين، الذين عرفوا برهان وشاركوه أعماله أو كتبوا عنها، صُور الفيلم بين باريس، وبروكسل، وبيروت ليقدم رسالة من زمن المنفى، ورسالة من زمن الحرب.

وفرح الهاشم هى مخرجة سينمائية كويتية من أم لبنانية حاصلة على ماجستير فى السينما والفنون الجميلة من أكاديمية السينما فى نيويورك، وتستعد لتقديم رسالة دكتوراه عن المخرج برهان علوية فى جامعة ليون بفرنسا.

ويعتبر فيلم "بيروت برهان" هو الرقم ١٠ فى قائمة أفلام فرح الهاشم، التى تنتمى للسينما المستقلة، أو سينما المؤلف، وقد حازت أفلامها على العديد من الجوائز السينمائية فى مهرجانات متعددة، من بينها جائزة أفضل فيلم عربى فى مهرجان السينما الأوروبية المستقلة عام ٢٠١٤م عن فيلمها "القصير ٧ ساعات"، كما حاز نفس الفيلم على ٣ جوائز من مهرجان "سانتا مونيكا" لسينما المرأة فى كاليفورنيا، وكذلك حصل فيلم ترويقة" فى بيروت على درع التميز من وزارة الثقافة اللبنانية مع دعم مالى إلى جانب جائزة النقاد من مهرجان القدس السينمائى الدولى عن فيلمها "اليوم الخامس"، ومناصفة جائزة محمد بكرى كأفضل فيلم يعزز الانتماء للوطن من المهرجان نفسه عن فيلم "بيروت برهان".

وشاركت أفلامها فى العديد من المهرجانات الدولية والعربية الأخرى مثل: مهرجان "مسقط السينمائى"، ومهرجان "الكويت السينمائى الدولى للسينما المستقلة"، ومهرجان "كان السينمائى - قسم الأفلام القصيرة"، ومهرجان "روما السينمائى"، و"النمسا السينمائي"، و"لندن السينمائي" ومهرجان "الإسماعيلية للأفلام الوثائقية" فى مارس الماضى، بإلإضافة لعدد من المهرجانات فى العاصمة اللبنانية بيروت.