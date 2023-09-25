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ترند اليوم| رقم قياسي جديد لمحمد صلاح وتصريحات لقاء الخميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - استحوذت أخبار على النسبة الأكبر من موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتضمن الترند عدة موضوعات، من بينها تحقيق محمد صلاح رقما جديدا مع ، إضافة إلى رحيل باتشيكو عن بيراميدز، والفنان ميدو عادل، ولقاء الخميسي.

ليفربول

ليفربول

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة "16" من زمن شوط المباراة الأول ضد وست هام يونايتد.

فانتازي| على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعب للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعب لتشكيلة الجولة السادسة، وضمت القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول في تشكيل 3-5-2.

الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

ميدو عادل

ميدو عادل

ميدو عادل

ميدو عادل

مؤلف "سيد درويش": جليلة قالتلي هقفل العرض وضربت ميدو عادل بالقلم

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي: بكلم أبويا كل يوم وبيرد عليا رغم رحيله

لقاء الخميسي: أنا مصرية ومسلمة بالوراثة والنقاب غير مذكور في القرآن

باتشيكو

باتشيكو

قرار عاجل من باتشيكو بموعد الرحيل عن بيراميدز لتدريب مارسيليا

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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