شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل شخصين في قصف روسي على خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف روسي منطقة خيرسون يوم الأحد، وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقل.

وقال بروكودين على تطبيق تيليجرام، إن القصف من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا أصاب منازل خاصة في بريسلاف على الضفة الغربية التي تسيطر عليها أوكرانيا، ولقي رجل حتفه في قرية لفوف المجاورة.

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وتسببت غارة جوية على مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، في إصابة 5 أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني.

التصدي لهجمات روسية

وترك الجيش الروسي مواقعه على الضفة الغربية للنهر وفي مدينة خيرسون أواخر العام الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قوات البلاد صدت هجمات روسية على قريتين بالقرب من باخموت، حيث تحاول كييف استعادة الأرض التي خسرتها عندما سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية في مايو.

وقالت في تقريرها المسائي، إن القوات الروسية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها بالقرب من كليشيفكا، لكنها لم تنجح.