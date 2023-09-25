يعقوب: الحديث عن استعمال الأموال لإنجاح المسعى القطري يتواتر للإيحاء أن بعض النواب يمكن شراءها

أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المبادرة الفرنسية انتهت وبدأت المبادرة القطرية، والمؤسف أن الأحاديث العلنية عن استعمال الأموال لإنجاح المسعى القطري يتواتر للإيحاء أن بعض النواب أو الكتل يمكن شراءها، لا يجوز أن تصل الإهانة لهذا المستوى لسببين؛ اولا الاصطفاف حاد والأمور مكشوفة، ثانيا لانه من الغباء السياسي الاعتقاد أن أزمة الرئاسة داخلية".
واشار الى ان "للاسف، الوقت يجعل السيادة تتلاشى وضغوط النزوح السوري والانهيار الاقتصادي تتزايد، المهم أن وزير المال الموظف بشرنا بتوفر الرواتب".
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