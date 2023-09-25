انت الان تتابع خبر صلاح يواصل كتابة التأريخ ويحطم رقماً قياسياً جديداً بالدوري الإنكليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 15، بعد تعرض صلاح للإعاقة داخل المنطقة من قبل المدافع نايف أكرد.

ونفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح، بتسديدة قوية على يسار حارس وست هام.

وبحسب أرقام "سكواكا"، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية (مرتين).



وحقق ذلك الإنجاز للمرة الأولى في 15 مباراة بين شهري آب وكانون أول 2021، وكرر الأمر حاليا في 12 مباراة.

كما أصبح صلاح خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباريات لفريقه في الموسم، بعد ديفيد بيكهام رفقة مانشستر يونايتد (2000- 2001) وتييري هنري رفقة آرسنال (2004- 2005) وسيرجيو أجويرو رفقة مانشستر سيتي (2019- 2020) وإيرلينج هالاند رفقة السيتي (2022- 2023)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".