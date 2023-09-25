شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج تنتقد تحذيرات يول من تعاونها العسكري مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تعاونها العسكري المحتمل مع روسيا، ووصفت تصريحاته بالهستيرية.

ووفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإن يون قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي صفقة أسلحة بين بيونج يانج وموسكو ستُعد استفزازًا مباشرًا ضد كوريا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعاون العسكري بينهما في أعقاب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الحفاظ على العلاقات الوثيقة

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: يون سيوك يول افترى على العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا".

وأضافت الوكالة أنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاورة على علاقات وثيقة مع بعضها البعض، وأن تطوير الصداقة والتعاون بين الدول هو حق مشروع لدولة ذات سيادة وأساس السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وتابعت: "لن يستمع أحد في العالم إلى يون سيوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مثل "عدم النضج السياسي" و"الرئيس التنفيذي غير الكفء".