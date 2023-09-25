المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق نُسخٍ من المصحف الشريف في لاهاي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان قيام جماعة متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عددٍ من السفارات في لاهاي، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة، لنشر قيم التسامح وثقافة الاعتدال وقبول الآخر.

وأكَّد المرصد التابع للبرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير، وإنما يجب أن تواجه بكل حزم، محملًا حكومات الدول التي سمحت بهذا الفعل مسؤولية نشر أفكار التطرف وموجات العنف التي قد تجتاح العالم ردًا على هذه الأفعال المشينة.