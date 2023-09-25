شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم احتفالية كبرى لتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة بالتعاون مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة المحافظات، نظمت المؤسستان احتفالية كبرى لتوزيع مساعدات غذائية تشمل ثلاثة آلاف كرتونة مواد غذائية وستة آلاف كيلو لحوم، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة الفيوم، فضلًا عن عرض نماذج ناجحة لعدد 190 مستفيدًا من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين مشاريع متناهية الصغر وأكشاك، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وقيادات مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

وتعد محافظة الفيوم أولى محطات إطلاق فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

كما تواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.