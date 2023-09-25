شيخ العقل بذكرى المولد النبوي: الإجرام التربوي هو الأشد فتكا وقبحا لاستناده إلى فكر إبليسي

اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، في رسالة ذكرى المولد النبوي الشريف، الى "إنها الحقيقة المؤلمة التي تحتاج إلى إشراقة الإيمان وولادة الهدى والرحمة في النفوس، وإلى إطلالة الأمل المنبعث من ظلمة الظلم ومن ظلم الظلام؛ ظلمة سببتها زحمة الأهواء وفوضى الحريات، وظلام جسده فكر إبليسي شيطاني في أكثر من ساحة وميدان، أكان في الميدان العسكري أو التربوي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي أو البيئي، ناهيك عن غضب الطبيعة العارم؛ زلزلة وفيضانا وتغييرا مناخيا مبشرا بعواقب وخيمة ستكون أكثر شدة وإحراجا إذا لم تتصد لها البشرية جمعاء بتفاهمات عالية المستوى والتزامات رفيعة الصدقية وخطط عملية متقدمة وقسم عالمي واحد باحترام توازن الطبيعة التي منحنا إياها الخالق سبحانه وتعالى وأحسن صنعها على أتم ما يكون من النظام".

واعتبر انه "من المؤسف والمخيف حقا أن تلك المكارم التي بعث الرسول لأجلها باتت تنتهك وتهدد بالنحر والإبادة على يد مجرمين عابثين متربصين بالإنسانية في سلطاتهم ومختبراتهم ومعاهدهم الشيطانية، ونحن نعلم أن المجرمين ليسوا فقط من يقتلون أجساد الأبرياء ويخطفون الأرواح، فسارقو الأموال والممتلكات مجرمون، وسالبو حقوق الناس وكراماتهم مجرمون، والمتحرشون والمغتصبون مجرمون، ولكن الإجرام التربوي هو الأشد فتكا وقبحا لاستناده إلى فكر إبليسي يتبنونه بخفة وجرأة وينشرونه بخبث ووقاحة وهم يدرون أو لا يدرون أنهم بذلك يقتلون القيم والأخلاق ويذبحون الطفولة والشباب، وهو ما يتطلب منا الجهاد الأكبر، وما لن نسمح به في مجتمعاتنا وأينما ٱستطعنا إلى ذلك سبيلا، أسوة بالرسول (ص) وٱقتداء بالسلف الصالح من شيوخنا وصلحائنا الذين زرعوا بذار المعروف والفضيلة في النفوس والعائلات وكانوا خير أمة أخرجت للناس "، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولٰئك هم المفلحون".