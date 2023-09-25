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الإطاحة بـ"آمر الكتيبة الاجنبية بداعش" في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذَ جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات اسايش اقليم كردستان عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (ابو بخاري) في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، علماً أن هذا الإرهابي يشغلُ منصبَ ما يسمى آمر الكتيبة الاجنبية في عصابات داعش الإرهابي".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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