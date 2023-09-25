شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزر الملوك شرقي إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع في منطقة كيبولوان بابار شرقي أرخبيل الملوك، وأنه من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي". ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال سومطرة

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، أمس مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 75 كيلومترًا شمال غربي ولاية نياس اوتارا، وعلى عمق 38 كيلومترًا.