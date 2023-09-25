شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات روسية أوكرانية متبادلة وسقوط عدد من الطائرات المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وفوق شبه جزيرة القرم. ولم يتضح بعد إحداث الهجمات لأي أضرار مادية أو إصابات.

لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة أخرى خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

تدمير 11 صاروخ كروز و19 طائرة مسيرة

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي 11 من أصل 12 صاروخ كروز و19 طائرة مسيرة من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليل. وأضافت أن روسيا هاجمت أوكرانيا أيضًا بصاروخين مضادين للسفن.