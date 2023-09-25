مفاجأة سامسونج.. Galaxy A05 وGalaxy A05s هاتفان جديدان بسعر رخيص ومعالج جبار

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة سامسونج، هاتفين جديدين ينتميان إلى الفئة الاقتصادية، هما Galaxy A05 و Galaxy A05s. ومن المرتقب وصولهما الأسواق خلال أكتوبر المقبل.

ولم تحدد سامسونج سعر الهاتفين، لكن يتوقع أن يتراوح بين 5000 و5500 جنيه مصري.

ورغم أن المواصفات عادية جدا، فإن الهاتفين يتميزان بقوة المعالجين المستخدمين فيهما.

الهاتف الأول Galaxy A05s، يأتي بتصميم بلاستيكي بالكامل، ويبلغ وزنه 194 جراما، مع شاشة FHD مقاسها 6.7 بوصة بكثافة بيكسلات 393.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، مع معالج سنابدراجون 680 بتقنية 6 نانومتر، وذاكرة عشوائية 6 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات 50 و 2 و 2 ميجابكسل، والسيلفي 13 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف بصمة جانبية، ويفتقد إلى خاصية NFC.

البطارية 5000 مللي أمبير والشاحن بقدرة 25 وات.

وسيطرح في ألوان الأسود والفضي والأخضر والبنفسجي.

الهاتف الأول Galaxy A05، بتصميم بلاستيكي بالكامل، ويبلغ وزنه 195 جراما، مع شاشة HD مقاسها 6.7 بوصة بكثافة بيكسلات 262.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، مع معالج ميدياتك هيليو G85 بتقنية 12 نانومتر، وذاكرة عشوائية 6 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات 50 و 2 ميجابكسل، والسيلفي 8 ميجابكسل.

لا يتضمن الهاتف بصمة جانبية أو خلفية، ويفتقد إلى خاصية NFC.

البطارية 5000 مللي أمبير والشاحن بقدرة 25 وات.

وسيطرح في ألوان الأسود والفضي والأخضر.