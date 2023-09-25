محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36 ألف جنيه، بزيادة 365 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35954 جنيها، بتراجع 253 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2024 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.