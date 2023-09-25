الحكومة الأرمنية: نحو 5 آلاف شخص دخلوا أرمينيا من قره باغ

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية بوصول نحو 5 آلاف شخص إلى أرمينيا من إقليم قره باغ حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو من اليوم الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "حتى الساعة 12:00 من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) دخل 4850 شخصا أراضي جمهورية أرمينيا من إقليم قره باغ".

وأضاف البيان: "قد تم تجميع بيانات التسجيل لـ 3900 منهم، وما زال يجري تحديد احتياجات 950 مواطنا. وتوفر الحكومة السكن المناسب لجميع المواطنين الذين ليس لديهم مكان إقامة محدد مسبقا. ولا تزال عملية تسجيل الاحتياجات من أجل تقديم المساعدة مستمرة".