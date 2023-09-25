الخلية الامنية في العراق القت القبض على آمر الكتيبة الأجنبية في "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القاء القبض على آمر الكتيبة الأجنبية في تنظيم "داعش" خلال عملية استخبارية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي انه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات أسايش (أمن) إقليم كردستان عملية القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".