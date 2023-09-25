محافظ النبطية: تأكيد التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تنتشر من قبل سوريين دون حيازة التراخيص

ترأست محافظ النبطية هويدا ألترك اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، للبحث في مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، مشيرة الى ان "المجتمعين تداولوا بالنقاط المطروحة في التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي رقم 74/ص.م، وتم التوافق على الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاق البلديات واجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، والتشديد على إزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي".

وتمّ التأكيد من قبل المجتمعين على ضرورة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تنتشر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فورا واحالة المخالفين على القضاء المختص ،كما تم التوافق على عقد اجتماع عاجل للطلب الى الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها لأجل التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها وذلك بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل ىالادارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للامن العام.