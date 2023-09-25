"النشرة": فريق من اليونيفيل يجول على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "فريقا من ضباط اليونيفيل يجول على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني عين عرب مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات والتي نفذت هذا الصباح العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في الناقورة".

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