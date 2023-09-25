المرصد الاوروبي: البنوك تتولى تصفية ودائع اللبنانيين المقومة بالدولار وتريد تجنب اعادة الهيكلة

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أن "البنوك اللبنانية تتولى تصفية الودائع المقومة بدولارات ما قبل الأزمة، وهم يريدون الاستمرار في هذه السياسة حتى الانقراض وبالتالي تجنب أي إعادة هيكلة للقطاع المصرفي".
وأكد المرصد أن "المصارف التجارية اللبنانية لا تدرج خسائرها في قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) التي تنشرها وتدعي أنها تحقق أرباحاً من جديد رغم إفلاسها: القطاع الخاص غير قادر على سداد قروضه؛ الدولة التي تعثرت في التوقف عن دفع سندات اليورو".
واضاف: "يستغلون قرار مجلس شورى الدولة باعتبار قبول استئنافهم ضد قرار وزاري يوصي بالاعتراف بعدم قدرة مصرف لبنان على احترام التزاماته (فيما يتعلق بالودائع المودعة لديه وشهادات الإيداع) "أنها انبعثت"، لافتا الى أن "المصارف حققت أرباحًا بفضل العمولات على العمليات والمعاملات المصرفية، أي الفارق بين دخول الأموال وخروجها".
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