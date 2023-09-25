شكرا لقرائتكم خبر عن بيونغ يانغ: تحذيرات سيؤول حول علاقتنا مع روسيا «هستيرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” وكالات

انتقدت كوريا الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، لإدلائه بتصريحات وصفتها بالـ«هستيرية»، بعد أن حذر من تعاون عسكري محتمل بين بيونغ يانغ وموسكو الأسبوع الماضي.

وقال يون في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستعد «استفزازاً مباشراً» ضد كوريا الجنوبية. حسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في رسالة باللغة الإنجليزية: «الخائن الدمية يون سيوك يول، افترى، بشكل خبيث على العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا».

وأضافت: «لقد كانت قمة السخرية أن الرئيس الدمية الذي يفتقر إلى المعرفة السياسية الأولية والحس السليم بالعلاقات الدولية تصرف بوقاحة، وتطوع كنافخ بوق ومكبر صوت للولايات المتحدة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاورة على علاقات وثيقة بين بعضها، وإن تطوير الصداقة والتعاون بين الدول هو حق مشروع لدولة ذات سيادة وأساس السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

واعتبرت أنه «لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن الدمية يون سيوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مخزية، مثل عدم النضج السياسي والأبله الدبلوماسي والرئيس التنفيذي غير الكفء».