اخبار العالم

روسيا ترفض انتقادات أرمينيا لقوات حفظ السلام في «كاراباخ»

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض انتقادات أرمينيا لقوات حفظ السلام في «كاراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو(أ ف ب)

رفض الكرملين الاثنين، الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ في تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصف الأحد، تحالفات بلاده الحالية بأنها «غير فاعلة».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين «نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناجورنو كاراباخ ) التي تتصرف ببسالة» رافضاً أي «مآخذ» عليها أو اتهامها بالتقصير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا