انت الان تتابع خبر بصور رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل بذكرى زواجه الأول من غيثة العلاكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر لمجرد سلسلة صور تجمعه بزوجته في "إنستغرام"، أرفقها برسالة رومانسية، جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي وقفت إلى جانبي في السراء والضراء. أنا ممتن جدًّا لحبك ودعمك. أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهاية".

وتضمنت الصور لقطات من حفل عيد ميلاد غيثة، التي ظهرت إلى جانب سعد بوجه ملطخ بالكريما، بينما ارتسمت على وجهيهما علامات السعادة.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور لمجرد متمنين له ولزوجته السعادة.

ويشار إلى أن لمجرد وغيثة تزوجا في أحد الفنادق الضخمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين.

وفي وقت سابق، احتفل الفنان المغربي بتحقيق أغنيته الأخيرة "قلي متى"، التي جمعته بالممثلة الهندية شيريا غوشال، 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وشارك "لمجرد" عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو يوثق احتفاله مع أصدقائه بهذا الإنجاز، الذي وصفه بالعظيم. وظهر فيه متأثرا بتحقيقه هذا الرقم الضخم

