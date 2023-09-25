البرلمان العربي يدين اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر البرلمان، في بيان له اليوم، في الوقت ذاته اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي ومنع دخول المصلين إليه والعدوان على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة.

وعد البرلمان العربي ما ترتكبه قوات الاحتلال جرائم حرب ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن اقتحامات واعتداءات الاحتلال هي دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحمّل البرلمان، المحتل الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.