القاضي قزي أرجأ جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة بسبب تغيّب أحد المحامين عن الجلسة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بان رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي أرجأ جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة التسعة بسبب تغيّب أحد المحامين عن الجلسة.

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