شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الوضع في كوسوفو يتجه نحو «الخطر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو(أ ف ب)

أعرب الكرملين الاثنين، عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي «يحتمل أن يصبح خطراً» معرباً عن دعمه للصرب بعد حادث مسلح خلال عطلة نهاية الأسبوع أجج التوترات بين بريشتينا وبلغراد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «الوضع شديد التوتر ويحتمل أن يصبح خطراً، لا يخفى على أحد أن استفزازات تستهدف الصرب غالباً ما تحصل»، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

الأحد، قُتل شرطي في كمين تعرضت له دورية قرب الحدود الصربية ونصبه مسلحون تحصنوا بعد ذلك في دير ثم تبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل.

وحملت كوسوفو صربيا مسؤولية الهجوم، وتتهم بلغراد بريشتينا باضطهاد الصرب في البلاد التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها.

وتدعم موسكو تقليدياً صربيا، خاصة في ما يتعلق بكوسوفو، وتحاول الظهور كحامية للسكان السلافيين والأرثوذكس.

وترى روسيا أن استقلال كوسوفو، المدعوم غربياً، يظهر الطابع المعادي للسلافية لدى الأوروبيين والأمريكيين.