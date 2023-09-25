انت الان تتابع خبر عامل بنغالي يسرق 30 الف دولار من معرض للسيارات ويلوذ بالفرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ثلاثون الف دولار امريكي اي مايعادل خمسة واربعين مليون دينار، عامل بنغالي يسرق خزنة داخل معرض للسيارات في منطقة النهضة ، ويختفي بعدها بدقائق حسب رواية الشهود.

اكثر من مليون عامل اجنبي دخلوا اغلبهم بطرق غير شرعية ومن منافذ عدة ابرزها اقليم كردستان، يتساءل مواطنون عن هذا العدد وكيفية السيطرة عليهم ومراقبتهم.

وسجلت بغداد وعدد من المحافظات حوادث متفرقة كان سببها عمال اجانب، منها اقدام عاملة ذات جنسية افريقية على قتل صاحبة المنزل العجوز وسرقة ذهبها واموالها، ولاذت بالفرار.