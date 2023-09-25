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مدير عام صحة ولاية شمال دارفور بالسودان: ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عام الصحة بولاية شمال دارفور في السودان “أحمد محمد الدومة” أن الشعب السوداني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة جراء القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المستشفيات في جميع المراكز والمقاطعات السودانية تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية لمعالجة المرضى والجرحى.

وبين أن هناك ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا بين سكان إقليم درافور.

وأشار إلى أن الوضع في السودان ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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