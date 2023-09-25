مدير عام صحة ولاية شمال دارفور بالسودان: ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عام الصحة بولاية شمال دارفور في السودان “أحمد محمد الدومة” أن الشعب السوداني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة جراء القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المستشفيات في جميع المراكز والمقاطعات السودانية تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية لمعالجة المرضى والجرحى.

وبين أن هناك ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا بين سكان إقليم درافور.

وأشار إلى أن الوضع في السودان ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة.