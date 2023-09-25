قتل زوجته وهي ساجدة.. كيف نفذ المتهم جريمته في أسيوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساءً، في أسيوط، عندما فرغت الزوجة من الوضوء لأداء الصلاة التي شرعت فيها حينما دخل زوجها إلى المنزل، وشاهد زوجته ساجدة؛ فذهب نحو المطبخ وجلب أسطوانة بوتاجاز وانهال على رأسها، ثم لاذ بالفرار.

تفاصيل الواقعة كما جاءت في أمر المستشار أحمد محفوظ عبد اللطيف المحامى العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، بإحالة فلاح، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته أثناء سجودها على سجادة الصلاة في مركز أبنوب بسبب خلافات زوجية.

واتهمت النيابة العامة "ن.ف.م" 43 عامًا مقيم مركز أبنوب بأنه في يوم 8 مارس 2023، قتل زوجته المجني عليها "منى.ع.س" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك لخلافات زوجية سابقة، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وتحين الوقت المناسب لإنفاذ ما دبره، والذي أتاه وهي ساجدة في صلاتها بين يدي ربها فحمل المتهم أسطوانة بوتاجاز "أنبوبة" وانهال هاويًا بها على رأسها فأرداها قتيلة غارقة في دمائها.

كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مقتل "منى.ع.س" بعدما قام زوجها بالتعدي عليها بأسطوانة بوتاجاز أثناء سجودها لأداء الصلاة وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم.