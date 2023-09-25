مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شخصان مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة، اليوم الاثنين، على محور "منفلوط \ تنيدة" دائرة مركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بمحور " تنيدة \ منفلوط" ما أسفر عن مصرع: فايز هلال عمران مفتاح، 73 عامًا من مركز منفلوط بأسيوط، عبد القادر مبروك مسعود عوض، 77 عاماً، من مركز منفلوط بأسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما حرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.