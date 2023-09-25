تصل إلى 100%.. ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية هذا العام والإقبال يتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأدوات المدرسية شهدت زيادة هذا العام بنسبة تتراوح بين 50 و100% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، بحسب نوعها سواء محلية الصنع أم مستوردة.

وأرجع صفا، ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدولار، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، يواجه الاقتصاد بمصر صعوبات خاصة في عملية الاستيراد كما ارتفعت تكلفة الاستيراد مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف صفا، أن أغلب الأدوات المدرسية الموجودة بالأسواق محلية الصنع، ولكن نحو 80% من مستلزمات إنتاجها مستوردة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ويرى صفا، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية خلال هذا الموسم في المتوسط، ولكن أقل من العام الماضي بنحو 20%.

وأوضح صفا، أنه لا يمكن أن تستغنى الأسر عن شراء مستلزمات المدارس لأبنائها، ولكنها لجأت لشراء الأساسيات فقط والمطلوب دون زيادة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.