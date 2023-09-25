شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يشيد بمؤتمر "الوطنية للانتخابات" وإعلان جدول انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، المكون 42 حزبا سياسيا بالبيان الذي أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد الجدول الزمني لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وجه عدة رسائل مهمة للداخل والخارج وفي مقدمتها التزام الهيئة بنصوص الدستور المصري وإجراء الانتخابات قبل 17 يناير 2017 وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات حيث إن انتخابات الرئاسة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل هذه المرة.

وأوضح النائب تيسير مطر أن بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات وفتح باب الترشح اعتبارا من 5 أكتوبر القادم نستطيع أن نقول إنه قد دقت ساعة الانتخابات الرئاسية، وأننا في تحالف الأحزاب المصرية نرحب بكل ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار ليد حمزة.