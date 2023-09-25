صليبا التقى لحود وبحثا في سبل تعزير التعاون بين وزارة الزراعة وأمن الدولة

التقى مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، وبحثا في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة لأمن الدولة ووزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية.

وتابع المجتمعان الحملات المشتركة بين الوزارة وجهاز أمن الدولة باشراف القضاء المختص لضبط ومصادرة المنتوجات الزراعية غير لبنانية المنشأ حفاظا على المنتج الزراعي المحلي ودعما للمزارع اللبناني ولمداهمة محلات لبيع الحيوانات ومستلزماتها والعيادات البيطرية المخالفة للقوانين والقرارات ومصادرة كافة اللقاحات والادوية البيطرية والمعدات المخالفة لديها .

بدوره شكر لحود اللواء صليبا وضباط ورتباء وافراد جهاز امن الدولة على "مؤازرة ودعم فرق وزارة الزراعة في ضبط المخالفات بهدف تعزيز سلامة الغذاء وحماية المزارعين والانتاج الزراعي اللبناني".