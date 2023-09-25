جامعة الروح القدس في الكسليك أطلقت شبكة البرامج التنفيذية

أطلقت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك شبكة البرامج التنفيذية ضمن حفل حضره رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، رجل الأعمال كارلوس غصن، عميدة كلية إدارة الأعمال دانيال خليفة فريحة، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وفريق العمل في الكليّة ونخبة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الذين شاركوا في برامج الكلية سابقًا، في الباحة الخارجية في حرم الجامعة في الكسليك.

وأشارت رئيسة قسم التعليم التنفيذي في كلية إدارة الأعمال مادونا سلامة أيانيان، إلى أنّ "التعليم التنفيذي قد بدأ في الكلية في العام 2012، وبات اليوم يضم 150 شخصًا من روّاد الأعمال وأصحاب الأعمال والمدراء الذين جمعهم شغف التعلّم والنمو".

ولفتت الى أن "شبكة البرامج التنفيذية التي نُطلقها تضمّ مجموعة من البرامج المتنوعة، وهي: ست مراحل للبرنامج التنفيذي مع جامعة جورج واشنطن، برنامجًا مع HEC Montreal لمجموعة دبّانة صيقلي، ثلاث نسخ للبرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"، وبرنامج “She leads” مع جمعية السيدات القياديات. هذا وستشكّل هذه الشبكة معرضًا ومنصة للتبادل الفكري والتواصل والتعاون في مجال الأعمال".

وشددت خليفة على "أهمية شبكة البرامج التنفيذية التي تتماشى مع رؤية الكلية الآيلة إلى تحقيق التميّز التشغيلي. إذاً، يتعلّق الأمر هنا بفلسفة عمل براغماتية بعيدة كل البعد عن النظريات وتُعنى مباشرةً بالتحديات الفعلية لعالم الأعمال".