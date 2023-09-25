معلومات عن تعرُّض فتاة قاصر للتعذيب والإغتصاب بشقة مهجورة في صبرا

انتشر مقطع "فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض إحدى الفتيات (14 سنة) للإغتصاب من قبل شخص يدعى (ه.ك)، وذلك بعد أنّ تمّ استدراجها من قبل سيّدة تدعى مريم، إلى شقة مهجورة في منطقة صبرا.
وبحسب المعلومات المتداولة، أقدمت مريم على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل أنّ يتمّ اغتصابها، فيما قام شخص ثالث موجود في الشقة يدعى جمال بتصوير الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن تعرُّض فتاة قاصر للتعذيب والإغتصاب بشقة مهجورة في صبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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