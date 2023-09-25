قوى الأمن عمّمت صورة مفقود غادر منزل ذويه الكائن في المصيطبة ولم يَعُد

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: إبراهيم عصام القوزي (مواليد عام 1997، لبناني) الذي غادر بتاريخ 19-9-2023، منزل ذويه الكائن في محلّة المصيطبة، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 301628-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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