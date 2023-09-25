أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تسلم دبابات أبرامز الأميركية، ما يعزز قدرات الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ضد روسيا، وفق ما افادت وكالة "فرانس برس".
واكد زيلينسكي ان : "اخبار جيدة من وزير الدفاع اوميروف. ابرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: وصول أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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