شكرا لقرائتكم رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة استمرار خطة زيادة إنتاج النفط والغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، على أهمية استمرار خطة الحكومة لزيادة إنتاج النفط والغاز بالتعاون مع الشركات العالمية.

ونقلت منصة "حكومتنا" الليبية بصفحتها على فيسبوك عن الدبيبة قوله خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، إن على الحكومة الاستمرار في خطة تعزيز الإنتاج لدعم الاقتصاد والاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضافت أن الاجتماع استعرض مفاوضات المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في القطعة "إن.سي.7" الواقعة في حوض غدامس، كما اعتمد مبادرة المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية.