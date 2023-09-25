بوليفيا: إيفو موراليس يعتزم الترشح لانتخابات 2025

لاباز ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الذي حكم بوليفيا من 2006 إلى 2019، أنه يعتزم الترشح للرئاسة عام 2025.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قال موراليس الذي يخوض صراعا مع الرئيس الحالي لويس آرسي، رغم أن الأخير وريثه السياسي، “قررت قبول مطالب ناشطينا والكثير من الأخوات والإخوة لأكون مرشحا لرئاسة بوليفيا الحبيبة”.

واتهم موراليس (63 عاما) حكومة آرسي بالسعي إلى تهميشه سياسيا، خصوصا عبر توريطه زورا في قضايا فساد.

غير أن مسألة أهلية موراليس للترشح للرئاسة ما زالت معلقة. وقال وزير العدل إيفان ليما إن المحكمة الدستورية في بوليفيا يجب أن تقرر ما إذا كان يحق للرئيس السابق بموجب الدستور الترشح لولاية رابعة.

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