شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتعل.. وصول دبابات "إبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا وصول أول دفعة من دبابات "إبرامز" الأمريكية إلى البلاد تمهيدًا لنشرها، بحسب ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا، ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

الدعم العسكري لأوكرانيا

وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم عسكري لكييف، إذ بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 9ر43 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت واشنطن على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128مليون دولار.

ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.