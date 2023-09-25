شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية منضبط للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجدول الزمني للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون، وجاء متزن ووافي بشرح مبررات إعلان النتيجة قبل 17 يناير لذلك ستكون النتيجة النهائية 16 يناير.

وأوضح أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية جاء منضبط للغاية وأعطى فترة كافية للدعاية والتي تصل لما يقرب من شهر، كما اتسمت فترات الصمت بالإتزان وأعطى الجميع حقوقه في التظلمات والطعون وغيرها.

وكانت قد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم /الاثنين/، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.