شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوى الشريف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيى الشيخ محمود التهامى، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوى الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يقام الحفل تحت رعاية قناة "الحياة" غدًا الثلاثاء، على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشدو التهامى بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية فى حب رسول الله، من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة، والفنانين المحبين للإنشاد، كما ستوضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع فى مبنى النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.