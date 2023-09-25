شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة: اصنعوا مستقبلكم بأيديكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها المشرف الرئيسي على الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى إلى تحقيق نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، بالإضافة إلى أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية للتأكيد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها و تدحض الشائعات.

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطية يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.

ودعا النائب علاء عابد، المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل كافة أرجاء الجمهورية، قائلا:" الشعوب هي من تصنع المستقبل.. فاصنعوا مستقبلكم بالذهاب لصناديق الاقتراع".

وأكد النائب علاء عابد، على أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمان حقيقي للشعب المصري والعالم أجمع على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الأمن القومى المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للدول العربية، خاصة دول الجوار، وأن الدولة المصرية استعادت مكانتها التاريخية ودورها المحورى فى منطقتها بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التى تنتهجها القيادة السياسية.

يشار إلى أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.