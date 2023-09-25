شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحركة الوطنية يثمن جهود "الهيئة الوطنية": تساهم فى أجواء شفافة لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية عن ترحيبه الكبير بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بدعوة الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تأتي في سياق ديمقراطي هام يجسد إرادة الشعب المصري في التعبير عن آرائه واختيار رئيسه، ونحن نثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تحضير وتنظيم هذا العرس الديمقراطي الهام.

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، نحن نثق بأن الهيئة ستقوم بواجبها بكفاءة ونزاهة.

وأضاف اللواء رؤوف السيد علي، أن حزب الحركة الوطنية يثمن دور القضاء المصري وثقته في ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل، نثق في أن القضاء المصري سيكون على قدر المسؤولية في مراقبة الانتخابات ومعالجة أي مخالفات بشكل سريع وفعال.