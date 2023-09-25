راجي السعد من اميركا: لانتخاب رئيس والبدء بالإصلاحات قبل نهاية العام

أكد النائب راجي السعد أنه "من دون الاغتراب لما تمكن لبنان من الصمود في السنوات الأخيرة"، مشيرا الى أن "الدعم أتى من المغتربين". ورأى في عدد من اللقاءات جمعته بفعاليات من الجبل والجامعة اللبنانية الثقافية العالمية، أن "عدد المغتربين الى تزايد ولبنان سيصبح بيد آخرين إثر ارتفاع عدد النازحين السوريين الذي تخطى عددهم أكثر من 50% من المقيمين اللبنانيين، بالإضافة الى الهيمنة الاجنبية على لبنان".

وشكر السعد الاغتراب وقال: "لكننا لا نريد ان يتغرب جميع اللبنانيين. اليوم مواجهتنا سياسية وهناك قرارات يجب ان تتخذ وعلينا الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن دون حوار من الصعب ان نصل الى رئيس". وأضاف: "ان لم نصل الى تقاطع بين الأحزاب لانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليكون لدينا حكومة فاعلة ونتمكن من القيام بالإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان سنذهب من سيء الى أسوأ".

وتابع: "بعد أشهر سيكون الفراغ في قيادة الجيش، واليوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة ومدير عام الأمن العام بالإنابة أيضا لذا يجب اتخاذ قرار بالمواجهة السياسية ويجب البدء بحوار بناء مع كل الافرقاء السياسيين لانتخاب رئيس".

ولفت السعد الى أن "معظم المعارضة ضد منطق الحوار بحجة اننا نرى أين اوصلنا الحوار ولكن لا بديل عنه لأننا رأينا أين أوصلتنا المواجهات أيضا، لذا يجب انتخاب رئيس قبل نهاية العام والبدء بالورشة الإصلاحية لمصلحتنا ومصلحة اللبنانيين وكل شخص يحب لبنان".

كما شارك السعد في المهرجان الثقافي الأميركي - اللبناني بالتعاون مع الكنيسة المارونية، كما حضر القداس عن راحة نفس الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه.