ميشال موسى: المسافات بدأت تقترب حتى انتخاب رئيس ولا تقارب بل تواصل بين الفرقاء

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في تصريح تلفزيوني، الى انه "ما من أحد قادر على التنجيم، لكن المسافات بدأت تقترب حتى انتخاب رئيس، ولا تقارب بل تواصل بين الفرقاء"، واكد بان "الحوار أساسيّ للوصول الى المساحة المشتركة".

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