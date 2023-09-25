الجيش الاميركي يعتقل قياديا في تنظيم "داعش" بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم "داعش" بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم السبت.
وذكرت في بيان، بانه "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم "داعش" بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".
واوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تروي جارلوك بان "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم "داعش" مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة". ولفت الى أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.
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